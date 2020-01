Porto Alegre Réveillon reúne 160 mil pessoas na orla do Guaíba

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2020

Foi utilizada 1,5 tonelada de material pirotécnico Foto: Foto: Maria Ana Krack/PMPA Réveillon reúne 160 mil pessoas na orla do Guaíba. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Foto: Maria Ana Krack/PMPA

Cerca de 160 mil pessoas participaram do Réveillon 2020 na Orla Moacyr Scliar, em Porto Alegre. À meia-noite, o céu foi iluminado por uma queima de fogos, que durou em torno de dez minutos.

Foi utilizada 1,5 tonelada de material pirotécnico que produz efeitos de luz e cor sem poluição sonora, de acordo com a redução de barulho exigida por lei estadual. O show de luzes foi executado com uma trilha musical criada pela DJ Letícia Sartoretto.

Entre as atrações, estiveram food trucks, beer trucks e a tenda Recanto Místico. Além de música eletrônica, a cena musical reuniu performances da cantora mineira Gisa Nunez, e a escola Imperadores do Samba espalhou o ritmo carnavalesco pela orla.

A dupla Cesar Oliveira e Rogério Melo e a representante gaúcha na final do The Voice Kids 2019, Luiza Barbosa, também empolgaram a plateia. No final, a Casa Ramil exibiu vocais e arranjos tradicionais da família de musicistas.

“É importante esclarecer que estamos devolvendo mais um evento à Capital sem prejudicar os cofres públicos e com grande auxílio de empresas”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior, que participou da festa ao lado da sua família.

Para o secretário municipal da Cultura, Luciano Alabarse, a festa resgata a autoestima dos porto-alegrenses. “Emociona ver um mar de pessoas celebrando a chegada do novo ano com familiares e amigos em um dos principais cartões-postais da cidade. O Réveillon foi devolvido à comunidade e retorna para ficar”, afirmou.

