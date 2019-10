A Superintendência de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal da Fazenda publicou no Diário Oficial de Porto Alegre, nesta terça-feira (1º), as propostas do consórcio e da empresa que se habilitaram para as obras de requalificação da Usina do Gasômetro, tradicional cartão-postal da cidade. A economia para os cofres municipais é estimada em R$ 1.017.530,00.

