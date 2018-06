Rio Grande do Sul ganha nova emissora de rádio voltada ao público jovem

A partir de segunda-feira (02), os gaúchos terão mais uma opção de boa música e entretenimento no rádio. A FM Express, voltada ao público jovem, entrará no ar na frequência 104,9 MHz. A emissora tocará os grandes sucessos nacionais e internacionais.

Além dos hits do momento, a FM Express, da Rede Pampa de Comunicação, oferecerá diversas promoções aos ouvintes em uma programação ao vivo, durante todo o dia, com os comunicadores Murica, João Guilherme e André Roberto.

A nova rádio, com foco principalmente no público da classe AB, também pode ser ouvida pela internet, no site fmexpress.com.br, ou por meio de aplicativo para smartphones.

