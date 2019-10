Rio Pardo homenageará personalidades que divulgam a cidade; comunicadores da Rede Pampa estão entre os agraciados

Divulgar a história, as tradições e a cultura de uma cidade são ações importantes para reconhecer a importância do povo que ali vive. E a Prefeitura de Rio Pardo e a Rádio Mais FM irão reconhecer quem faz esse trabalho. Através da entrega da Comenda Brasão de Rio Pardo, nomes importantes serão homenageados. Entre as personalidades de diversas áreas que serão reconhecidas, estão os comunicadores da Rede Pampa, Oberdã Pires, da Rádio Pampa, na categoria Documentário, e Evandro Leboutte, da Rádio Liberdade, na categoria Comunicação.

A distinção será entregue nesta quinta-feira (03), no Centro Regional de Cultura, em evento que faz parte da programação oficial dos 210 anos da cidade gaúcha.

