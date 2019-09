A atriz Rita Guedes se envolveu em um acidente de carro no último final de semana. A artista foi atingida por uma van que dirigia com velocidade superior ao limite da via. O impacto, na lateral do carro dela, fez com que ela batesse forte a cabeça e desmaiasse. O carro deu perda total. Rita foi encaminhada para o hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro. A atriz está bem após o grande susto.

