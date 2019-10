Robert Downey Jr. fala sobre não ter sido indicado ao Oscar pelo filme “Vingadores: Ultimato”

Na pele do playboy bilionário Tony Stark por mais de uma década, Robert Downey Jr. pode ter se despedido do personagem há pouco tempo, mas já ficou eternizado como intérprete do Homem de Ferro. Por isso, muitos fãs esperavam que ele fosse indicado ao Oscar por sua performance ao longo dos anos, o que acabou não acontecendo. Mas o ator parece lidar bem com a situação, de acordo com uma entrevista recente para o The Howard Stern Show.

“Estou tão feliz que você trouxe isso à tona porque houve uma conversa sobre [eu ser indicado] e respondi: ‘Não façam isso'”, contou Downey Jr., deixando claro que preferia não concorrer ao prêmio. O astro ainda agradeceu a opinião de Stern sobre o assunto, apesar de pensar diferente do apresentador, que defendia a tal indicação.

“Eu escuto o programa e concordo com a maioria de todas as suas opiniões, por mais variadas que sejam. Ocasionalmente, você seguirá uma trilha de pensamento para a qual eu vou dizer: ‘Ah, não é assim que eu vejo, mas eu amo que você vê dessa maneira’.”

A ausência de RDJ na campanha de promoção da Marvel para o Oscar não significa que o ator está fora da competição oficial, apesar de ser difícil conquistar uma nomeação sem o apoio de uma companhia. Mas, se depender dos fãs do eterno Tony Stark, ele será um dos indicados a estatueta de Melhor Ator: uma petição no site Change.org foi iniciada recentemente e pede que o prêmio reconheça a performance do artista em Vingadores: Ultimato.

Essa não seria a primeira vez de Downey concorrendo ao Oscar. O ator já foi indicado duas vezes: na primeira, por Chaplin (1992); e na segunda, por Trovão Tropical (2008), competindo na categoria de Melhor Ator Coadjuvante. Resta aos fãs torcer para que ele seja nomeado pela terceira.

Vale lembrar que a Marvel já foi indicada ao Oscar por Pantera Negra (2018). O filme de Ryan Coogler foi nomeado a sete categorias, incluindo a de Melhor Filme, e venceu três estatuetas: Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Figurino e Melhor Design de Produção.