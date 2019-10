Roberto Carlos faz show em resort cinco estrelas no México

Há tempos Roberto Carlos deixou as curvas da estrada de Santos para ganhar o mundo com seu Projeto Emoções. Primeiro em alto-mar, depois por meios terrestres. Em 2011, o Rei reuniu 1.500 pessoas em Israel naquela que foi a primeira edição internacional do Projeto Emoções em terra firme. Em 2014, o destino foi mais agitado: Las Vegas, com um show no palco do MGM Grand Garden.

Em 2020, quando será realizada a terceira edição, ele estará mais próximo de casa de novo: o show será no México, mais especificamente no resort Paradisus Playa del Carmen, na Riviera Maya, de 8 a 12 de outubro. Ou seja, os fãs têm um ano para se planejar para a viagem a Cancún.

Cinco estrelas, o resort está localizado em frente ao mar – aquele de águas verde-esmeralda – e conta com suítes amplas e outros atrativos (spa, piscinas, restaurantes, bares). Para o período do show, há pacotes desde R$ 6.496 por pessoa em quarto duplo. Ao todo, serão cinco dias e quatro noites de estada.

“É um imenso prazer receber o Projeto Emoções e o show deste grande artista brasileiro que é o Roberto Carlos. Sabemos que ele lota apresentações em várias partes do mundo, e temos certeza que será assim também no Paradisus Playa del Carmen La Esmeralda, já que a experiência vai unir luxo, exclusividade, música e cultura brasileira em um dos melhores destinos de praia do mundo”, disse Conrad Bergwerf, diretor geral dos resorts Paradisus Playa del Carmen.

Projeto Emoções em Alto Mar segue, mas agora na MSC

Já quem quiser ir de clássico, pode embarcar no navio da MSC, o Fantasia, de 15 a 19 de fevereiro de 2020, quando rola a 16ª edição do Projeto Emoções em Alto Mar. Depois de quatro anos na Costa, será o primeiro ano do “cruzeiro do Roberto Carlos” numa embarcação da companhia italiana. Os pacotes estão à venda e custam desde R$ 5.430 por pessoa em cabine dupla – para pacotes desde R$ 4.070, o mais barato, há lista de espera.

Show de fim de ano

As mudanças que afetaram a TV Globo chegaram ao improvável: o cantor Roberto Carlos, de 76 anos, não irá gravar o tradicional especial de fim de ano emissora. A informação da coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Em 40 anos de contrato com a emissora, esta é a terceira vez que o artista estará ausente. Roberto Carlos não se apresentou em 1999, ano em que a esposa Maria Rita morreu, e em 2011, quando o show foi em Jerusalém.

No lugar do show deste ano, a emissora irá exibir imagens da turnê mundial de Roberto Carlos, com alguns shows gravados no Brasil. A TV Globo não se posicionou oficialmente sobre a ausência do cantor.

