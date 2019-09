Rock in Rio 2019: veja a programação com os horários dos shows

O Rock in Rio 2019 será realizado de 27 de setembro a 6 de outubro, na Cidade do Rock, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Festival contará com 16 espaços de atrações, cinco a mais que na edição anterior. São 60 mil metros quadrados a mais de área útil para o público presente (385 mil metros quadrados, no total). Entre as atrações, nomes como Iron Maiden, Bon Jovi, Scorpions, Megadeth, Sepultura, P!nk, Black Eyed Peas, Anitta, Muse, Imagine Dragons, Nickelback e Paralamas do Sucesso.

Para facilitar a vida do público, o Festival lançou seu aplicativo para celular, que terá informações completas com horários das atrações e informações da Cidade do Rock, como as melhores alternativas para chegar ao local.

E o ingresso, que dará acesso ao Festival, será uma pulseira com chip e design exclusivo que substituirá tanto o ingresso de papel como o Card utilizado nas edições anteriores. Ela possui fecho inviolável e deve ser colocada somente no dia do festival. O público receberá as pulseiras com chip referentes ao dia do festival que foi comprado. Quem optou por entrega em domicílio receberá suas pulseiras até agosto de 2019. Já os clientes que optaram pela retirada em ponto físico, poderão buscar suas pulseiras a partir de julho 2019, em local a ser definido, na cidade do Rio de Janeiro.

Algumas das bandas que estarão no Rock in Rio 2019 também darão o ar da graça em palcos paulistas, como será o caso do Iron Maiden, Weezer e Black Eyed Peas, entre outros.

Palco Mundo

Dia 27 — Alok (18h05min), Bebe Rexha (20h10min), Ellie Goulding (22h20min) e Drake (0h10min). Dia 28 — CPM 22 + Raimundos (18h), Tenacious D (20h10min), Weezer (20h20min) e Foo Fighters (0h10min). Dia 29 — Ivete Sangalo (18h), Goo Goo Dolls (20h10min), Dave Matthews Band (22h20min) e Bon Jovi (0h25min). Dia 3 — Capital Inicial (18h), Nile Rodgers & Chic (20h10min), Panic! At The Disco (22h20min) e Red Hot Chili Peppers (0h10min). Dia 4 — Sepultura (17h30min), Helloween (19h30min), Scorpions Special Guests (21h30min) e Iron Maiden (0h05min). Dia 5 — Anitta (18h), H.E.R. (20h10min), Black Eyed Peas (22h20min) e P!nk (0h10min). Dia 6 — Os Paralamas do Sucesso (18h), Nickelback (20h10min), Imagine Dragons (22h20min) e Muse (0h40min).

Palco Sunset

Dia 27 — Lellê & Blaya (15h15min), Karol Conka Convida Linn da Quebrada & Gloria Groove (16h55min), Mano Brown & Bootsy Collins (19h05min) e Seal Convida Xenia França (21h15min). Dia 28 — Ego Kill Talent (15h30min), Detonautas & Pavilhão 9 (16h55min), Titãs Convidam Ana Cañas, Edi Rock & Érika Martins (19h05min) e Whitesnake (21h15min). Dia 29 — Plutão Já Foi Planeta e Mahmundi (15h30min), Elza Soares Convida as Bahias e a Cozinha Mineira, Kell Smith e Jéssica Ellen (16h55min), Iza & Alcione (19h05min) e Jessie J (21h15min). Dia 3 — Francisco, El Hombre & Monsieur Periné (15h30min), Pará Pop (16h55min), Emicida & Ibeyi (19h05min) e Hip Hop Hurricane Com Nova Orquestra, Rael, Agir, Baco Exu do Blues e Rincon Sapiência (21h15min). Dia 4 — Nervosa (15h), Torture Squad & Claustrofobia Convidam Chuck Billy (16h25min), Anthrax (18h30min) e Slayer (20h30min). Dia 5 — Funk Orquestra Com Ludmilla, Fernanda Abreu e Buchecha (15h30min), Projota & Giulia Be & Vitão (16h55min), Anavitória e Saulo (19h05min) e Charlie Puth (21h15min). Dia 6 — O Terno e Capitão Fausto (15h), Melim & Carolina Deslandes (16h55min), Lulu Santos & Silva (19h05min) e King Crimson (21h15min).

