Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

Jogos de vôlei feminino ocorrem nesta quinta-feira, no Colégio Farroupilha. Foto: Divulgação/PMPA

Novas rodadas de vôlei, handebol e basquete dos Jogos Abertos acontecem nesta semana. Entre esta quinta-feira (5), e o sábado (7), serão disputadas 16 partidas entre as três modalidades. Todas as partidas são abertas ao público, com entradas gratuitas.

Nesta quinta-feira (5), a partir das 19h15, no Colégio Farroupilha, ocorrem os jogos da categoria juvenil feminino de vôlei. No sábado (7), às 9h, começam as partidas da final do mirim feminino de handebol, no ginásio MCM Esportes. Também no sábado, com inicio às 9h30, acontecem os jogos de basquete nas categorias infantil masculino, no Colégio Liberato, e do juvenil masculino, no ginásio Ararigboia.

O Japa está na sua 13ª edição. A competição envolve crianças e adolescentes vinculados a clubes, escolas, associações esportivas e unidades da Diretoria Geral de Esporte, Recreação e Lazer da SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte). A proposta é incentivar a participação de jovens, a educação e a democratização pelo esporte.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3289-4873 ou pelo e-mail: eventos@sme.prefpoa.com.br.

