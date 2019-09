Rodrigo Maia afirma que fundo eleitoral é indispensável para equilibrar campanhas

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu nesta quinta-feira (19) o uso do fundo eleitoral para patrocinar campanhas. De acordo com Maia, os recursos públicos equilibram a disputa entre os candidatos. “Quando se decidiu por não ter financiamento privado, você não tem outra saída. Porque se não tiver financiamento público, só terão financiamento as campanhas que estiverem vinculadas a um empresário rico que possa doar como pessoa física”, afirma.

Atualmente, os candidatos só podem receber doações de pessoas físicas ou usar os recursos do fundo eleitoral. O valor do fundo eleitoral em 2018 foi de R$ 1,8 bilhão. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal impediu empresas de financiarem campanhas eleitorais. No entanto, o plenário da Câmara votou, na quarta-feira (18), o projeto de lei que altera regras sobre o fundo partidário e o fundo eleitoral. O projeto, antes, tinha sido aprovado pelos deputados, mas sofreu alterações no Senado. Os senadores mantiveram apenas a destinação de recursos ao fundo eleitoral, negando todas as outras modificações feitas pela Câmara.

