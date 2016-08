Rodrigo Maia confirma presença na entrega do Troféu Senar – O Sul

O deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, confirma presença na grande festa do agronegócio, o Troféu Senar – O Sul. O evento acontece neste domingo (28), nos salões da Associação Leopoldina Juvenil, numa realização da Rede Pampa de Comunicação em parceria com o Senar-RS, Sistema Fecomércio, Icatu Seguros, Mapfre Seguros e Sicredi. A homenagem destaca em diferentes categorias personalidades e empresas que tenham contribuído com suas atividades para o crescimento do agronegócio. Estão sendo esperadas 600 pessoas entre autoridades, lideranças setoriais do cenário local e nacional e convidados.

