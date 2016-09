Roger diz que Grêmio pode mudar sem alterações

O momento é de procurar explicações e dar justificativas à torcida pela queda de rendimento do time no Brasileirão, que resultou na goleada de 4 a 0 sofrida do Coritiba na última quarta-feira (07). O técnico Roger Machado foi muito cobrado e exigências de mudanças na equipe partiram de todos os lados. O treinador desconversou sobre a hipótese de correção de rumos.

“A mudança pode ser não alterando. Agora, reavalio, como disse, o processo de leitura de pensamento e é feito diariamente, sim. Tenho imaginado que a característica de um jogador em outro setor possa dar resposta. Um jogador com viés ofensivo em uma posição mais defensiva pode gerar um comportamento diferente, dando um passo atrás e retornando ao sistema que gera confiança e mais segurança aos jogadores. Tudo passa. Mas ainda tem até amanhã (sábado), fiz um trabalho importante de reposicionamento de algumas coisas. A decisão final é amanhã. Até para manter um pouco segredo para não dar arma para o adversário”, referiu Roger.

Entre os jogadores mais criticados está Marcelo Oliveira. A lateral esquerda tricolor tem sido apontada como uma das causas do baixo rendimento do time. “Entendo a avaliação negativa pelo resultado (goleada sofrida diante do Coritiba). Quando se vence, a avaliação é positiva. Difícil avaliar um jogador individual quando todos tiveram nível abaixo. Avalio com cautela. Marcelo é um profissional extremamente integrado, esforçado, como todos nós temos qualidades e defeitos, pontos altos e baixos no nosso jogo. É importante do ponto de vista coletivo, quando o coletivo vai bem”, disse o técnico.

Às 18h30min de domingo (10), o Grêmio recebe o Palmeiras na Arena. O time deve ser escalado com Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Wallace Reis e Marcelo Oliveira (Kannemann); Walace, Jailson e Ramiro (Lincoln, Pedro Rocha); Douglas, Luan e Bolaños.

