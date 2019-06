Transportando uma mochila com cerca de R$ 78 mil no carro, uma enfermeira foi seguida pelo próprio filho, um universitário, até um estacionamento de um supermercado em Vitória e, enquanto fazia compras, teve a quantia levada por ele. Na fuga, o estudante de Odontologia foi detido pela Polícia Militar e confessou o crime. Ele disse que parte do dinheiro seria usado para pagar dívida de droga.

