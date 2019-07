Nesta segunda-feira, 15, a partir das 9h, a rua Sepé Tiaraju (bairro Medianeira) passou a ter sentido único de circulação, no trecho compreendido entre as ruas Octávio de Souza e a Orfanotrófio, para recuperação do pavimento. A ação deverá levar até 30 dias. Em razão disso, a Empresa Pública de Transporte e Circulação informa que a rua passará a ter o sentido bairro-Centro.

