A Rússia libertou duas baleias orcas e seis belugas ao mar nesta quinta-feira (27), o primeiro grupo de cerca de 100 animais capturados no extremo oriente no ano passado, o que causou um clamor público internacional.Os mamíferos aquáticos foram soltos em seu hábitat natural, no Mar de Okhotsk, informou um instituto de pesquisa oceanográfica em um comunicado.

