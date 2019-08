Saiba as datas e horários das quartas de final da Libertadores

A Conmebol divulgou as datas e locais das quartas de final da Libertadores. E isso gerou impacto na tabela do Brasileirão – poucas horas depois da confirmação da Conmebol, a CBF anunciou alterações em oito jogos do Campeonato Brasileiro. Confira os dias e horários (hora de Brasília). As informações são do portal G1.

Jogos de ida

Na terça-feira (20), às 21h30, jogam Grêmio x Palmeiras, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Quarta-feira (21), às 19h15, LDU x Boca Juniors, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. No mesmo dia, às 21h30, Flamengo x Inter, no Maracanã, Rio de Janeiro. Na quinta-feira (22), às 21h30, jogam River Plate x Cerro Porteño, no Monumental de Nuñez, Buenos Aires.

Jogos de volta

Na terça-feira (27), às 21h30: Palmeiras x Grêmio, na Arena Palmeiras, São Paulo. Quarta-feira (28), às 19h15, jogam Boca Juniors x LDU, na La Bombonera, em Buenos Aires, e também, às 21h30, Inter x Flamengo, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Na quinta-feira (29), às 21h30, jogam Cerro Porteño x River Plate, Estádio La Olla Azulgrana, Assunción.

Vale lembrar que já está garantido que a Libertadores voltará a ter um representante brasileiro em sua final: o vencedor do confronto entre Palmeiras e Grêmio pegará o ganhador de Flamengo x Inter nas semifinais. A decisão será em jogo único, em Santiago (Chile), no dia 23 de novembro.

Por outro lado, com as quedas de Athletico-PR e Cruzeiro, não há mais chances de uma final brasileira. A outra chave das quartas de final da Libertadores tem River Plate x Cerro Porteño e LDU x Boca Juniors. Dos oito classificados, apenas a equipe paraguaia nunca conquistou o torneio – sequer chegou à decisão.

Desde 1989, quando a Libertadores adotou o sistema de mata-mata das oitavas de final à decisão, é a quarta vez que quatro brasileiros chegam entre os oito melhores do torneio. Em duas das três ocasiões anteriores um deles foi campeão: em 2010, com o Internacional, e em 2012, com o Corinthians. No entanto, é a primeira vez que todos estão do mesmo lado da chave.

Libertadores com quatro brasileiros nas quartas de final

Em 2009, Grêmio, São Paulo, Cruzeiro e Palmeiras chegaram a esta fase – mas o campeão foi o Estudiantes.

Já em 2010, Flamengo, São Paulo, Cruzeiro e Internacional chegaram, com o Inter como campeão.

No ano de 2012, Fluminense, Corinthians, Vasco e Santos alcançaram a fase, com o Corinthians campeão.

Será a 21ª vez que o Brasil terá um finalista desde 1992. No intervalo, o País conquistou 13 de seus 18 títulos. Os argentinos são os maiores vencedores do torneio, com 25 taças.

