Saiba como a Seleção está se preparando para final da Copa América

Desde ontem (4), a Seleção Brasileira está concentrada na Granja Comary, em Teresópolis, no interior do Rio de Janeiro. Hoje (5) o treino será fechado, a partir das 15h30.

A grande decisão, que acontecerá domingo (7), no Maracanã, contra a seleção peruana, pode ser o primeiro título do técnico com o Brasil e a chance de vários jogadores se consolidarem com a amarelinha. Um deles é Éverton. O atacante tricolor entrou como titular no jogo contra o Peru, ainda na fase de grupos, e fez bela atuação. Foi dele um dos cinco gols que o Brasil marcou na seleção alvirrubra.

Entretanto, muita coisa mudou desde o dia 22 de junho, quando aconteceu o primeiro confronto entre as duas seleções. Além do Peru ter derrotado dois times fortes de lá para cá – Uruguai e Chile -, o time brasileiro também sofreu alterações. William, por exemplo, não irá jogar domingo, já que está lesionado. No jogo contra o Paraguai, Filipe Luis sentiu a coxa direita e foi substituído – no treino de ontem, ficou apenas na academia. Quem o substituiu no segundo tempo foi Alex Sandro, que entrou como titular na partida contra a Argentina. Agora, Tite administra uma disputa interna para decidir quem começará o jogo no domingo.

O goleiro Alisson, ex-Internacional, também foi poupado no último treinamento, já que sentiu dores após uma pancada na partida contra os hermanos. Entretanto, até o momento, a situação não preocupa a comissão técnica brasileira.

