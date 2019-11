Saiba como comprar passagens aéreas mais baratas com uma VPN

Se viajar é um dos seus maiores prazeres, então você sabe o quanto os preços das passagens aéreas podem variar dependendo da época do ano, da companhia aérea, do destino e de promoções diversas – e, inclusive, programas de milhas aéreas.

Então, achar os melhores preços nem sempre é a tarefa mais fácil – e muitas ofertas podem nem mesmo estar acessíveis para você, dependendo da sua localização. Aqui, você vai aprender sobre como usar uma VPN ao seu favor, superando essas limitações e tendo acesso aos melhores preços e ofertas.

O que é uma VPN?

Antes de começar a repassar as dicas, vamos fazer o básico: mostrar o que é uma VPN e como ela funciona. Sigla para Virtual Private Network (“Rede Virtual Privada”), as VPN’s são redes particulares estabelecidas utilizando a infraestrutura da rede oferecida pelo seu provedor, conectando dispositivos por meio de vários servidores.

Com uma VPN, você pode alterar aspectos da sua conexão, como o endereço de IP (Internet Protocol) que identifica a localização do seu dispositivo – e esse é o ponto-chave da VPN, aquilo que vai te permitir ultrapassar certas limitações de conteúdo baseadas em georrestrição.

Escolha uma boa VPN

Antes de qualquer coisa, é importante deixar claro que há diferentes modelos de VPN e que nem todas elas são exatamente a mesma coisa. Muitas VPN’s “gratuitas”, na verdade, vêm com adwares que infestam sua máquina de anúncios desagradáveis (as famosas pop-ups) e, em casos ainda piores, rastreiam suas atividades online e enviam essas informações para terceiros, sem que você saiba.

Então, se você quer fazer o download de uma boa VPN, procure por reviews em sites especializados no tema e saiba se as reações e indicações são boas ou não.

Outra dica interessante é saber em qual país no qual a empresa que administra o aplicativo fica sediada e quais as legislações desse país em relação à privacidade dos dados pessoais dos usuários.

Inicie uma nova sessão no navegador

Como praticamente qualquer tipo de empresa com presença na internet, as companhias aéreas monitoram suas pesquisas sobre viagens, hotéis, passagens e destinos – tudo o que possa interessá-las. Mas, como é que elas conseguem ter acesso a esses dados e monitorar suas atividades online?

Simples: elas utilizam os cookies enviados pelos websites e recebidos no seu computador por meio do seu navegador. Cookies são pequenos arquivos, “pacotes” de informação bem pequenos que guardam informações sobre os conteúdos que você acessa – por exemplo, para permitir que você salve senhas automáticas para entrar em diversas plataformas, sem precisar inserir seus dados toda vez que quiser se conectar.

Então, esse histórico pode te atrapalhar de descobrir novas promoções, porque os resultados das suas buscas serão baseados em padrões pré-definidos com base nas suas atividades monitoradas por meio de cookies. Assim, antes de mais nada, apague todos os cookies e históricos do seu navegador e inicie uma sessão completamente nova, “zerada”.

Selecione o país de destino da sua viagem

Uma boa maneira de conseguir preços mais baratos é selecionar, com sua VPN, um servidor localizado no país de destino da viagem que você quer fazer. A diferença de preços das tarifas pode variar em mais de 60%.

Os preços das passagens aéreas podem variar drasticamente dependendo do ponto de origem no qual você baseia sua pesquisa e confere as tarifas.

Em muitos casos, a mesma companhia aérea oferece promoções exclusivas para certos países e regiões. Um app de VPN te ajuda oferecendo a opção de alterar sua conexão para um servidor localizado em outro país/região.

Preste atenção às baixas e altas temporadas

Outro fator que influencia muito nos preços das passagens aéreas (e não só a elas, mas também nos preços de hotéis, pousadas, agências de viagem e turismo, restaurantes, etc.) são as baixas e altas temporadas. Em determinadas épocas do ano, os destinos são mais procurados ou menos procurados, o que aumenta ou diminui os valores. Quanto maior a procura, mais caros os preços. Quanto menor for a quantidade de pessoas viajando para um destino, em geral, mais baratos serão os preços.

Pesquise sobre o destino da sua viagem e quais são as altas temporadas. Se você puder visitar o local na época de baixa procura e isso impactar positivamente nos preços e custos da sua viagem, escolha viajar nessas épocas.

Algumas considerações finais

Agora que você já sabe sobre o que são as VPN’s e como utilizar um app desse tipo, é preciso desfazer algumas desinformações que podem te atrapalhar. Algumas plataformas, como o Google Flight, mantêm resultados constantes independentemente do servidor que você usar em uma VPN.

Em muitas ofertas, a diferença de preço não varia muito, mas o valor total pode ser significativo em termos de economia caso você viaje em grupo.