Saiba como consultar o saldo de sua conta no FGTS

Os trabalhadores com registro formal, que têm depósitos feitos pelos empregadores em suas contas de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), podem consultar seus saldos e monitorar os créditos feitos pelas empresas a cada mês. Na quinta-feira passada, após a divulgação de queda de 0,2% do PIB no primeiro trimestre, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo estuda liberar os saques de contas do FGTS. Para ter acesso às contas, é preciso se cadastrar no site da Caixa Econômica Federal. Confira o passo a passo. As informações são do jornal O Globo.

Correntistas da Caixa

– Aplicativo: Os clientes podem usar o próprio aplicativo do banco para consultar o saldo de sua conta vinculada. Após informar usuário e senha e clicar em “Acessar minha conta”, o correntista ou o poupador deve procurar o ícone “FGTS e INSS”, na segunda tela.

– Extrato: Depois de selecionar FGTS, terá a opção de buscar “Extrato”. O demonstrativo traz o nome e o número de PIS, além de informações sobre a empresa. O demonstrativo também traz informações sobre o número da conta da FGTS, a data de admissão no emprego,

– Valores: Há dois valores que constam do extrato: saldo para fins rescisórios (soma de todos os depósitos feitos pelo patrão, mesmo que o trabalhador já tenha sacado alguma parte, pois sobre esse valor é calculada a multa de 40% em caso de demissão) e saldo (valor real existente na conta hoje). Logo abaixo, é informado o histórico de créditos feitos recentemente na conta.

Pela internet

– Cadastramento: Ao clicar neste link, o trabalhador é encaminhado a uma página onde pode informar seu NIT (número do PIS/Pasep). Em seguida, basta informar a senha cadastrada.Caso o trabalhador nunca tenha feito esse cadastramento, a página exibe o link “Cadastrar senha”.

– Recuperação de senha: Caso o trabalhador já tenha registrado a senha, mas não se lembre, pode também acessar “Esqueci senha”. Outra possibilidade é a substituição da mesma, clicando em “Trocar senha”. Em todos os casos, é necessário ter o NIT (PIS/Pasep) em mãos.

– Dados: O trabalhador receberá notificação de cadastro realizado. Para acessar seu extrato, terá que preencher novamente o NIT e a senha. O extrato vai exibir os dados cadastrais do empregador e do empregado; a data da última atualização realizada; o saldo; e os lançamentos feitos na conta (débitos e créditos) relativos aos últimos seis meses.

Via celular

– Depósito mensal: Outra opção é se cadastrar no serviço de SMS da Caixa Econômica Federal, que permite receber torpedos com informações sobre o valor do depósito mensal feito pelo empregador, o saldo atualizado com juros e as atualizações monetárias.

– Sem papel: Ao clicar no link, o trabalhador também é levado a se inscrever com o NIT (número do PIS/Pasep), cadastrando também uma senha. Segundo a Caixa, com a adesão ao serviço, o cliente deixa de receber o extrato bimestral de papel enviado para seu endereço.

Pelo aplicativo

– Extrato: A consulta pode também ser feita por meio do App FGTS Trabalhador, disponível na Google Play, na Apple Store e na Windows Store. Depois de baixar o aplicativo, o trabalhador pode consultar os depósitos em sua conta FGTS, atualizar o seu endereço e localizar os pontos de atendimento mais próximos.

Deixe seu comentário: