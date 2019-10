Saiba como entender as linhas do VAR nas marcações de impedimentos

Você sabe o que é paralaxe? Esse termo dos universos da física e da astronomia foi introduzido no vocabulário da arbitragem com a chegada do VAR, principalmente quando o assunto é marcação de impedimento.

“É para que entendêssemos que nem sempre a visão a olho nu corresponde à realidade”, disse o árbitro Ricardo Marques Ribeiro (Fifa-MG), referindo-se ao que ouviu nos treinamentos.

Em suma, paralaxe é o aparente deslocamento de um objeto quando é visto por dois observadores em lugares distintos. Ou seja, a impressão dada pela TV pode não ser o que aconteceu, de fato, no campo.

Pensando em lances milimétricos, uma ferramenta tecnológica é responsável por compensar a diferença de perspectiva e balizar a decisão do apito. O grande diferencial em relação ao velho tira-teima é a possibilidade de traçar linhas verticais, estabelecendo no chão a real posição do jogador. Tudo para dizer se há impedimento ou não e justificar o investimento de R$ 50 mil por jogo no árbitro de vídeo.

A dúvida mais recente foi referente ao gol de Bruno Henrique, do Flamengo, na vitória de domingo sobre a Chapecoense. A olho nu, não dava para tirar conclusões, mas entre linhas azuis e vermelhas, o software “azulou”. Ou seja, não havia impedimento.

Pelo uso do sistema, o Vasco teve anulado um gol contra o Corinthians, no sábado, e reclamou. Na ocasião, prevaleceu o vermelho: o atacante estava à frente. O árbitro de campo, aliás, era Ricardo Marques Ribeiro.

Para a CBF, não há o que se questionar. Presidente da comissão de arbitragem, Leonardo Gaciba assegura que a tecnologia, neste ponto, “é 100% precisa”.

Produto inglês

A ferramenta foi desenvolvida pela empresa que presta o serviço de VAR no Brasil, a inglesa Hawk-Eye. A companhia é parceira da Fifa na Copa do Mundo e também presta serviço à Conmebol na Libertadores. No Carioca, o software do impedimento ainda não estava tão “azeitado” quanto no Brasileirão.

“Eles sincronizam as câmeras e fazem a calibração das linhas. Aí você tem as linhas horizontais ajustadas ao campo. Quando tem uma inclinação de um jogador, usam as linhas verticais”, explica Sérgio Corrêa, líder do projeto VAR no Brasil.

Os árbitros foram treinados para entender melhor tanto a paralaxe quanto os princípios que norteiam o funcionamento do software. Seja no campo ou na cabine, há confiança nos resultados da ferramenta.

“Tenho o mesmo pensamento que o Gaciba. A ferramenta é 100% confiável, já foi testada várias vezes. É o que tem de mais moderno em tecnologia para traçar as linhas de impedimento. É algo novo para todos. Às vezes há uma dificuldade natural por ser algo que não estávamos acostumados a trabalhar”, comentou Ricardo Marques Ribeiro.

Braço não conta

Leonardo Gaciba tem feito um ciclo de palestras nos clubes para explicar o funcionamento do VAR em geral. O software faz parte disso. O questionamento do Vasco após o jogo contra o Corinthians diz respeito à demarcação do ponto de referência no jogador que fez o gol (o zagueiro Werley).

O técnico Vanderlei Luxemburgo reclamou porque, segundo ele, a linha para medição passava sobre o braço de Werley. E essa parte do corpo não pode ser considerada para fins de impedimento, já que não se pode fazer gol com ela.

Só que Luxemburgo, aparentemente, foi traído pela paralaxe. E pelas nuances do VAR. Segundo as contas da CBF, há cerca de 20 cm de diferença entre Werley e o penúltimo defensor do Corinthians, o zagueiro Manoel.

Quanto à marcação da referência no jogador, a responsabilidade final de indicar o local exato não é do operador do sistema.

“A gente conhece as linhas. O operador obedece aos comandos do VAR. Ele não sugere nenhuma situação. É o árbitro de vídeo quem pede “para a esquerda” ou “para a direita””, explica Ricardo Marques.

Entre os problemas do VAR, uma questão a ser resolvida é o tempo que se gasta nas checagens de impedimento por causa do uso do software. Mas a aposta da arbitragem é que a engrenagem funcionará melhor no futuro.

