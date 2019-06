Saiba como entrar no camarim da turnê “Sandy e Junior: Nossa História”

View this post on Instagram

Surpresa pra começar a semana! Queridos fãs, quem estará nos shows de Salvador, Fortaleza e Brasília? / A gente amaria abraçar todo mundo da plateia e tirar foto, mas como (ainda bem! ❤) vocês são MUITOS, queremos convidar alguns pra representarem a “Nossa História” no camarim. Vamos? Então, poste uma foto e conte a SUA História! E, pra te acharmos, coloque #NossaHistóriaSJSalvador, #NossaHistóriaSJFortaleza OU #NossaHistóriaSJBrasília (dependendo do show que você for ver!). Simples assim. IMPORTANTE: divulgaremos aqui os perfis dos convidados, até 10 fãs por show, e contaremos com a ajuda de nossa equipe para seleção dos convidados, contato e devidas orientações. Ah, e antes que nos perguntem: sim, a ideia é fazermos este convite para outros shows da turnê, só que mais pra frente! 📷 @jairogoldflusestudio