Saiba como ficará o tempo nos próximos dias em Porto Alegre

A segunda-feira (13) começou com neblina em Porto Alegre em razão de nuvens baixas que provocaram a umidade, segundo o Sistema Metroclima. Na metade da manhã, o sol começou a brilhar em toda a cidade. A temperatura mínima foi de 9ºC, com grande amplitude térmica à tarde. Confira a previsão do tempo para os próximos dias na Capital:

Terça-feira: o sol aparece com nuvens, que aumentam no decorrer do dia e provocam pancadas de chuva. A chuva será irregular e mal distribuída. O vento sopra do quadrante Oeste/Sul fraco a ocasionalmente moderado. A temperatura sobe menos e entra em declínio à noite. A mínima será de 11°C e a máxima de 24°C.

Quarta-feira: o sol aparece com nuvens no decorrer do dia, mas entre a madrugada e manhã ocorrem períodos de maior nebulosidade. O vento se mantém calmo ou sopra fraco do quadrante Sul. A temperatura terá menor variação. A mínima em Porto Alegre será de 8°C e a máxima de 18ºC.

Quinta-feira: o sol predomina, apesar de algumas nuvens no céu. Nas primeiras horas da manhã, ocorrem formações localizadas de neblina e nevoeiro. O vento sopra fraco do quadrante Leste. A temperatura cai mais na madrugada provocando frio, mas a tarde será amena. A mínima ficará em 7°C e a máxima de 20°C na Capital.

Metroclima

O Sistema Metroclima – Vigilância Meteorológica de Porto Alegre foi criado em 2007 para monitorar as condições atmosféricas na Capital gaúcha 24 horas por dia mediante uma rede de estações automáticas e pluviômetros que oferecem dados de chuva e outras variáveis meteorológicas em todas as zonas geográficas da cidade.

Para esse trabalho, de acordo com a prefeitura, são utilizadas as mais modernas ferramentas, como radares meteorológicos, sistemas de detecção de descargas atmosféricas, modelos numéricos nacionais e internacionais, acompanhamento de imagens de satélite, radiossondagens de aeroportos e estações automáticas.

