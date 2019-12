Você viu? Saiba como localizar qualquer pessoa pelo iPhone

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

A localização só irá ocorrer se os dispositivos estiverem conectados à internet. (Foto: Reprodução)

Com o iOS 13, a Apple excluiu o aplicativo Amigos, por onde você conseguia adicionar as pessoas que desejasse – sendo elas usuárias de iOS – e, dessa forma, conseguir saber onde essas pessoas se encontram.

Mas calma, o recurso ainda está presente para os usuários da Apple. Ele só se encontra em outro aplicativo, o Buscar. A ferramenta continua com a mesma ideia do app extinto.

A localização só irá ocorrer se os dispositivos dessas pessoas que deseja procurar estiverem conectados à internet. Caso contrário, a localização estará indisponível. Vale lembrar que o local dependerá de onde estiver o dispositivo e nem sempre a pessoa pode estar por perto.

Outra informação importante é que todos os dispositivos que forem conectados devem ter o aplicativo também.

Confira o tutorial abaixo:

1) Abra o aplicativo Buscar.

2) Toque na aba “Pessoas”.

3) Toque em “Compartilhar Localização”.

4) Escolha a pessoa com quem deseja compartilhar sua localização.

5) Toque em “Enviar”.

6) Escolha como deseja fazer o compartilhamento.

Para a conexão acontecer, ambos devem aceitar o compartilhamento da localização.

Não quer mais compartilhar a sua localização? É simples:

1) Acesse “Ajustes”.

2) Toque em seu nome.

3) Toque em “Buscar”.

4) Desative a opção “Compartilhar Localização”.

Viagens

O período de férias está quase aí, e há quem mal consiga esperar a hora de pegar a estrada (ou os ares) com a família ou amigos. Independentemente se você já está acostumado em ir para longe de casa ou se é um usuário de primeira viagem, é bom entender que você tem em mãos uma ferramenta poderosa para enfrentar diversos tipos de situações (sejam elas boas ou mesmo ruins): o iPhone.

Ninguém, é claro, quer ter problemas na hora do lazer, mas é impossível impedir que eles aconteçam. Por isso, é sempre bom ter algo para recorrer quando a situação aperta; pensando nisso, confira a seguir algumas dicas de como preparar o seu iPhone para uma viagem.

Backup

Vai viajar? Faça backup do seu iPhone. Não vai viajar? Faça backup do seu iPhone.

Backup é aquele tipo de coisa que nunca é demais — afinal, perder todas as suas informações (principalmente nos dias de hoje) pode ser algo, digamos, contraproducente. Portanto, o primeiro passo é salvar seus dados em algum lugar, seja no iCloud ou localmente, no Mac.

Para fazer um backup no iCloud, basta ativar a opção “Backup do iCloud” em Ajustes – ID Apple – iCloud – Backup do iCloud. Vale lembrar que a Apple disponibiliza para todos os usuários 5GB de armazenamento gratuito; portanto, se você possui muitos conteúdos, pode ser necessário assinar um espaço maior.

Para fazer o backup do iPhone pelo iTunes (no caso de PCs ou Macs rodando o macOS Mojave 10.14 ou anterior), basta conectar seu dispositivo ao computador com o cabo USB (pode ser necessário digitar a senha do iPhone para permitir o acesso), abrir o iTunes e encontrar o ícone do seu dispositivo na barra de conteúdos. Na aba “Resumo”, selecione a opção “Este computador” (na seção “Backup”) e, em seguida, clique em “Fazer Backup Agora”.

Com o fim do iTunes a partir do macOS Catalina 10.15, o gerenciamento de dispositivos como iPhones e iPads migrou para o Finder, porém o processo continua igualmente simples para fazer backups. Ao conectar o dispositivo ao Mac, abra o Finder e selecione o iPhone/iPad na barra lateral (pode ser necessário digitar a senha do iPhone para permitir o acesso); em seguida, na aba “Geral”, selecione a opção “Faça o backup de todos os dados neste Mac” e clique em “Fazer Backup Agora”.

Modo Avião

Feito o backup, vamos para outra etapa importante: os ajustes. No caso de viagens aéreas, é expressamente proibido o uso de dispositivos eletrônicos durante o voo, exceto se eles estiverem no Modo Avião. Para ativá-lo, basta acessar a Central de Controle (ou os Ajustes) e tocar no ícone indicado.

Automaticamente, os dados móveis e o acesso pessoal serão desativados. O Wi-Fi e o Bluetooth continuarão funcionando, portanto você poderá ouvir músicas com fones de ouvido sem fio e se conectar à rede da aeronave, caso aplicável.

