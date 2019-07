Saiba como vai funcionar o saque do FGTS pelo trabalhador

A partir de setembro, os trabalhadores vão poder escolher sacar parte do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) todo ano, no mês de aniversário. O programa Saque-Aniversário foi instituído por meio de uma medida provisória que precisa passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, antes de ser convertido em lei. Para isso, será preciso abrir mão do saque no momento da demissão.

O governo vai liberar nessa primeira fase R$42 bilhões, sendo R$30 bilhões este ano e outros R$12 bilhões para retiradas até março do ano que vem. Segundo a Caixa Econômica Federal, 96 milhões de brasileiros poderão se beneficiar com a liberação de recursos do FGTS. Esse primeiro saque será de até R$ 500.

Valor proporcional

O valor será inversamente proporcional ao saldo na conta do Fundo de Garantia. Assim, quem recebe um salário mais baixo vai poder sacar um percentual maior do que o trabalhador que tem salário mais alto. Oitenta por cento das contas do FGTS acumulam até 500 reais.

