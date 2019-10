O Vasco enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira (30), às 21h30min, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro Série A. A partida terá transmissão pelo canal Premiere e pela TV Globo. Vasco x Grêmio pode ser assistido pelo aplicativo e site do canal Premiere da TV Globo. As duas equipes estão na briga por uma vaga no G6.