Saiba quais alimentos podem ajudar a regular o nível do colesterol

O colesterol elevado no sangue é uma das principais causas de doenças cardiovasculares, entre elas, o infarto e o acidente vascular cerebral, importante fator de risco de morte.

E é justamente com o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade de prevenção dos altos índices de colesterol que o dia 8 de agosto é celebrado, em todo o País, como o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. A data foi proposta e instituída pela Sociedade Brasileira de Cardiologia.

O problema é grave e afeta milhares de pessoas em todo o País. A Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, constatou que uma em cada quatro pessoas com mais de 60 anos apresenta altas taxas de colesterol. A questão também atinge o adulto jovem. Conforme o estudo, mais de 18 milhões de brasileiros apresentam níveis acima do recomendado, ou seja, 12,5% da população acima de 18 anos.

A pesquisa também constatou que a prevalência de níveis elevados de colesterol é maior em mulheres. Conforme o estudo, 15% da população feminina manifesta o problema. Nos homens, a questão é verificada em cerca de 9%. O levantamento ainda aponta que 15% dos adultos nunca realizaram a medição das taxas de colesterol.

A alteração está intimamente ligada aos hábitos alimentares e em alguns casos pode ser resolvida apenas com mudanças de hábitos. A nutricionista Camila Brito explica que os alimentos que mais alteram negativamente o colesterol são aqueles que possuem gorduras trans, como os ultra processados, ou seja bolachas recheadas, sorvetes, pratos congelados, salgadinhos, bolos prontos, macarrão instantâneo, entre outros.

Além destes, ela cita as gorduras saturadas, presentes em carnes vermelhas e bacon, por exemplo e os embutidos como linguiça, salsicha e salame. O excesso de carboidrato refinado também pode desregular o nível do colesterol. São alimentos como pães, massas e biscoitos. Entretanto, outros hábitos também podem ter impacto igualmente negativo.

“Normalmente associa-se a ideia de colesterol ao salgado, mas é muito comum que os doces unam fatores negativos, contendo principalmente a gordura trans. É o caso dos donuts, na maioria dos casos ele contém gordura trans e é também um carboidrato refinado”, comenta Camila.

Enquanto alguns alimentos devem ser deixados de lado, outros podem se tornar aliados na hora de tratar o problema. Camila salienta que o consumo de fibras é fundamental pois ajuda a diminuir a absorção da gordura e consequentemente a regular o colesterol. Isso pode ser feito incluindo aveia e cereais integrais como arroz, quinoa, farinha de berinjela, chia e linhaça na dieta.

Além destes alimentos, cita-se também o morango. Uma pesquisa realizada por pesquisadores da Universidade Politécnica de Marche, na Itália, e das universidades de Salamanca, Granada e Sevilha, na Espanha apontou que comer meio quilo de morango todos os dias ajuda a reduzir o colesterol. O estudo concluiu que os índices de colesterol total, colesterol ruim (o LDL) e de triglicerídeos caíram 8,78%, 13,72% e 20,8%, respectivamente.

“Os vegetais também são fundamentais, eles devem ocupar meio prato tanto no almoço quanto no jantar. É fundamental que se entenda que as gorduras do bem também são importantes como abacate, azeite de oliva. Eles vão auxiliar na melhorar a qualidade do colesterol”, sugere a nutricionista.

O chimarrão e o chá verde podem ser benéficos para o controle do colesterol ruim. A descoberta é de Cientistas da Universidade Federal de Santa Catarina descobriram que a erva-mate pode diminuir. O estudo apontou que pessoas que consomem um litro diário de chimarrão ou chá mate, durante 40, 60 ou 90 dias, podem reduzir em média de 10 a 15 mg/dL o colesterol ruim. Apesar dos vários aliados, Brito explica que é imprescindível deixar de lado alguns alimentos.

“É fundamental que a pessoa tente reduzir ao máximo os “podrões”, os extra industrializados. É duro dizer, mas é esse tipo de alimento que está te matando aos poucos. O ideal é evitar ao máximo o quanto antes, para depois ir fazer mudança geral e gradativa na alimentação com o auxilio de um nutricionista”, ressalta Camila.

Deixe seu comentário: