Saiba quais são as profissões em alta neste ano no Brasil

A rede social profissional LinkedIn divulgou um levantamento com as 15 profissões em alta neste ano no Brasil. Chamado de “Profissões Emergentes”, o levantamento mostra que o gestor de redes sociais ocupa a primeira posição do ranking, seguido pelo engenheiro de cibersegurança e o representante de vendas.