Saiba qual é a exigência do príncipe Harry cada vez que ele se hospeda em um hotel

Com a agenda cheia de compromissos, o Príncipe Harry tem várias viagens e, cada vez que se hospeda, tem uma exigência bem clara: Nada de plástico. Segundo o site espanhol 20 Minutos, recentemente, em um dos hotéis que passou, acabou dando uma sutil bronca.

“Nesta manhã eu tomei café em um copo de plástico. Em seguida, enviei minha camisa para lavar e a coloquei em uma sacola plástica enorme. Podemos, por favor, não usar o plástico?”, disse ele no hotel em que estava hospedado.

Recentemente, em uma entrevista a uma revista inglesa, Harry revelou que quando era pequeno, as crianças zombavam de seu amor pelo planeta, e que ele aprendeu a ser um defensor do meio ambiente com seu pai.

“Eles costumavam me provocar para pegar o lixo. Eu não ficava procurando conscientemente, mas quando você sai para andar em qualquer lugar e vê algo no chão, você pega”, disse, explicando que seu pai, o Príncipe Charles, o ensinou os modos quando era pequeno. “Pensamos que isso é perfeitamente normal, todos deveriam fazer isso. Estivemos ali recolhendo os desperdícios das pessoas”.

Homenagem

Para celebrar o mês do orgulho LGBT, Meghan Markle e príncipe Harry homenagearam os apoiadores da causa, compartilhando no Instagram perfis de entidades que atuam com a temática.

A conta do casal na rede social foi criada no começo de abril a fim de compartilhar com o público os trabalhos que os motivam e as causas que apoiam. A comunidade LGBT é uma delas.

“Neste mês, nós homenageamos os que apoiam a comunidade LGBTQ+, jovens e idosos, suas famílias e amigos, aqueles que refletem sobre o passado e têm esperança de um futuro merecidamente mais inclusivo. Nós estamos com vocês e apoiamos vocês. Porque é muito simples: amor é amor”, escreveu o duque e a duquesa de Sussex./

Declaração de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o príncipe Harry é um sujeito formidável e negou ter se referido à mulher dele, Meghan, como uma pessoa maldosa, afirmando que a mídia distorceu suas palavras, já que na verdade ele a acha muito simpática.

Trump faz uma visita de Estado ao Reino Unido e foi recepcionado pela família real e pela elite política britânica. Ele se encontrou com a rainha Elizabeth e com o príncipe Charles na segunda-feira (3) e foi convidado de um banquete no Palácio de Buckingham.

A atriz norte-americana Meghan Markle, hoje duquesa de Sussex, se casou com Harry, filho caçula de Charles, no ano passado e deu à luz seu primeiro filho, Archie, no mês passado. Ela criticou Trump durante a campanha eleitoral de 2016 dos Estados Unidos, qualificando-o como misógino e polarizador

Antes de chegar ao Reino Unido, Trump, ao saber das críticas de Meghan pelo jornal The Sun, disse: “Não sabia disso. O que posso dizer? Não sabia que ela era maldosa”, mas também lhe desejou felicidade em sua nova vida como membro da realeza britânica.

Em uma entrevista à ITV exibida nesta quarta-feira (5), Trump esclareceu os comentários dizendo que se referiu especificamente ao fato de Meghan ter sido maldosa com ele e que a considera muito simpática.

