Saiba quem é Caoa, o novo dono da fábrica da Ford paulista

Carlos Alberto Oliveira Andrade, o Caoa, é um empresário polêmico. Na mesma medida em que construiu marcas bem sucedidas no País, o futuro novo dono da fábrica da Ford em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, envolveu-se em confusões variadas, perdeu dinheiro e ganhou numa proporção ainda maior.

Briga com ex-sócios, processo por crime contra o sistema financeiro nacional, acusações nas Operações Zelotes e Acrônimo estão entre os diferentes controvérsias nas quais Caoa se envolveu. Por outro lado, construiu o maior grupo brasileiro da área, com duas fábricas, quase 200 concessionárias e a criação de 25 mil empregos diretos e indiretos. A marca mais recente sob seu comando, a Caoa Chery, foi a que mais cresceu nos últimos dois anos.

Aos 75 anos, o paraibano é conhecido como bom negociador. Vindo de uma família de 17 irmãos, trabalhava como cirurgião quando comprou, em 1979, um Ford Landau em uma concessionária da marca em Campina Grande (PB). A revenda quebrou, e Caoa a comprou barato, como forma de compensar a perda do dinheiro pago pelo carro. Fundou ali a Caoa, com a fama do doutor que fazia qualquer negócio.

Formado em Medicina pela Federal de Pernambuco, Dr. Caoa aceitava como pagamento de carros usados a terrenos e cabeças de gado, passando por estoques de tijolos. Às vezes perdia dinheiro, mas o importante era fechar o negócio, segundo perfil oficial do empresário.

A fama fez com que compradores viessem de toda a região, inclusive de João Pessoa e Natal. Não demorou para que a Ford oferecesse a ele a principal concessionária do Recife e, pouco tempo depois, algumas de São Paulo. Em menos de seis anos, Caoa se tornou o maior revendedor Ford do Brasil – posto que mantém até hoje.

A Justiça, no entanto, decidiu que não havia provas contra o empresário. Na Acrônimo, Caoa foi denunciado por um delator por ter pago R$ 20 milhões ao governador Fernando Pimentel (PT), em troca de benefícios à empresa, quando era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Caoa construiu o sucesso da Hyundai, com Tucson, HB20, ix35 e outros – e depois da Chery – com a mesma estratégia: uma rede estruturada de concessionárias, pós-venda bem treinado e investimentos massivos em mídia impressa.

Para conseguir presença nos espaços mais nobres de jornais e revistas, novamente a estratégia de bom negociador. Caoa compra espaços em pacotes sem a intermediação de agências – e em períodos de entressafra de anunciantes, longe de datas nobres como véspera de Natal e dia das Mães, por exemplo.

As fábricas

Durante a evolução das marcas, o empresário passou a produzir no País os carros Hyundai. Em 2007, investiu R$ 1,2 bilhão na Caoa Montadora de Veículos, em Anápolis (GO). Dez anos depois, pagou US$ 60 milhões pelo controle da Chery no Brasil, que se tornou Caoa Chery. No pacote, estava incluída a fábrica em Jacareí (SP).

A montadora chinesa já havia investido US$ 530 milhões no Brasil desde sua chegada, sendo US$ 400 milhões na linha de montagem, com capacidade de produção de 50 mil carros por ano. Em 2016, só 5 mil unidades foram feitas. Em 2018, após um ano nas mãos de Caoa, foi a marca que mais cresceu no mercado, com alta de 131% nas vendas. Entre janeiro e julho de 2019, cresceu mais 245%.

Caoa afastou-se do comando da empresa em 2013, quando Antônio Maciel Neto, que havia sido presidente da Ford, assumiu o grupo. Caoa foi para a presidência do conselho. Em 2017, houve nova troca na presidência, com Mauro Correia assumindo o comando do grupo.

Ao negociar a compra da fábrica da Ford, o empresário continuou com seu estilo polêmico. Afirmou em entrevista que não esperava ajuda, mas condicionou a compra à aprovação da reforma da Previdência.