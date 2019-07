Saiba quem é Halle Bailey, a atriz negra que será a Ariel do live action de “A Pequena Sereia”

O anúncio de que a artista americana Halle Bailey, de 19 anos, será a Ariel no live action de “A Pequena Sereia”, da Disney, vem movimentando as redes sociais nesta semana.

Afinal, a escalação de uma atriz negra para viver uma personagem originalmente branca é uma atitude pouco comum em refilmagens de Hollywood e foi comemorada por grande parte dos fãs nas redes sociais.

A decisão foi considerada um avanço da prática conhecida em inglês como “colorblind casting”, quando a etnia do personagem não é fator determinante na contratação de um ator. Por outro lado, fãs mais, digamos, conservadores, reclamaram do fato de que na animação original, de 1989, Ariel é branca e ruiva.

Para além da discussão em si, ficou uma dúvida: afinal, quem é Halle Bailey? O nome em si é pouco conhecido, mas a jovem já tem experiências consistentes no currículo.

Chloe x Halle

Uma vez que “A Pequena Sereia” é um filme muito musical, nada mais coerente do que escalar para o papel de Ariel uma artista ligada a música. E, nesse campo, Halle Bailey tem mais experiência do que nas telas.

Ela forma com a irmã mais velha, Chloe (21), o duo de R&B contemporâneo Chloe x Halle. Juntas, elas foram indicadas a dois Grammys em 2019: artista revelação e melhor álbum urbano contemporâneo, por “The Kids Are Alright” (2018).

As irmãs ainda se apresentaram ao vivo na festa da música, cantando “Where Is The Love”, como parte do tributo ao músico Donny Hathaway (1945-1979), e foram muito elogiadas pela habilidade vocal e as intensas harmonias. “Nós somos tão conectadas, às vezes eu esqueço que não somos gêmeas”, brincou Chloe em entrevista à Academia.

Reveladas a partir de um canal no YouTube onde faziam covers de sucessos pop, elas já lançaram dois EPs, uma mixtape e o álbum “The Kids Are Alright”. As irmãs fizeram aparições no álbum visual “Lemonade” e ainda abriram shows da turnê “The Formation World Tour”, de Beyoncé.

“Grown-ish”

Na TV, Halle está no ar como a personagem Sky Forster da série “Grown-ish” — uma produção derivada do sucesso “Black-ish”. A irmã Chloe também participa da atração da ABC, que conta a história de Zoey Johnson (Yara Shahidi), uma jovem que deixa a faculdade e passa a ter que lidar com problemas reais, como drogas, sexo e relacionamentos.

Halle Bailey já participou de 28 episódios da série, cuja segunda temporada está atualmente no ar.

“As férias da minha vida”

A primeira aparição de Halle nas telonas foi, também, sua única, até agora. Em 2006, quando tinha apenas 5 anos, ela fez uma participação no longa “As férias da minha vida”, estrelada por Queen Latifah e LL Cool J.

No filme de Wayne Wang, Halle e Chloe fizeram as crianças Tina e Angie, respectivamente.

