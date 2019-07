Saiu! Netflix libera a mais nova temporada de La Casa de Papel

A Netflix liberou, nesta sexta-feira (19), a mais nova temporada de ‘La Casa de Papel’. Após duas temporadas imprimindo dinheiro para garantir uma aposentadoria generosa, o grupo de assaltantes, que utilizam codinomes de cidades ao redor do mundo, deverá voltar sua atenção ao Banco Central da Espanha. Deixando as cédulas de lado o bando vai tentar por as mãos nas reservas de ouro da instituição.

Esta é a primeira temporada dirigida pela gigante do streaming, já que as duas anteriores tiveram a produção assinada pelo canal espanhol Antena 3. Carregando a responsabilidade de ser a série mais vista na plataforma em termos de produções que não levam o inglês como idioma principal, o fenômeno mundial teve seu orçamento mais amplo para o ano de 2019.

Com episódios marcando em média 43 minutos, La Casa de Papel teve o número de capítulos reduzido para 8.

Além da cobiça pelo ouro do banco espanhol a temporada também contará com a prisão de Rio, parceiro de Tókio, que é preso enquanto o casal planeja seu próximo destino, o Rio de Janeiro.

Ficou curioso? dá uma olhada no trailer da atração:

