Salário de 72% dos servidores estaduais são quitados; data de liberação do restante será divulgada hoje

Servidores estaduais que recebem entre R$3.500 e R$4 mil líquidos tiveram seus salários quitados pelo Tesouro do Estado nesta segunda-feira (15), o que representa 72% do funcionalismo do Poder Executivo, totalizando 245.776 matrículas. Quem recebe acima desse valor será pago de forma parcelada, de acordo com o calendário misto anunciado pela Secretaria da Fazenda. O primeiro depósito será de R$1.500 e também está na conta de todos os demais servidores nesta segunda.

Além disso, a Secretaria Estadual da Fazenda anunciará hoje o planejamento para quitação do restante da folha. Mais de 78 mil servidores do Executivo ativos e aposentados ainda não sabem quando vão receber. A apresentação deve ser realizada na parte da tarde, na sede da secretaria.

Pela primeira vez, o governo adotou uma nova forma de pagar a folha: depositou a integralidade dos salários de quem ganha até R$4 mil e colocou em prática o parcelamento para os demais. Começa hoje o pagamento fracionado para os servidores que recebem entre R$4 mil e R$4,5 mil. Para esses, o contracheque só será quitado na terça-feira da semana que vem (23).

Deixe seu comentário: