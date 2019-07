Salários dos servidores estaduais de junho serão quitados apenas em 12 de agosto

Com o adiamento do anúncio do calendário de pagamento dos salários de servidores que recebem acima de R$ 4,5 mil para o dia 23, a folha de junho será quitada somente no dia 12 de agosto. Este será o maior atraso desde que começou o parcelamento, em agosto de 2015, ainda no governo de José Ivo Sartori. Se não houver entrada de recursos extraordinários, a previsão é de que a folha de julho só comece a ser paga no dia 23 de agosto pela gestão de Eduardo Leite.

Até o próximo dia 23, a Fazenda quitará os salários de até R$ 4,5 mil (77% das matrículas) e depositará o mesmo valor para quem ganha acima dessa faixa. No dia 30 de julho, quando ainda não terá depositado os vencimentos de todos os servidores do Executivo, o Estado terá de repassar os R$ 400 milhões do duodécimo dos outros poderes.

Deixe seu comentário: