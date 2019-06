A balança comercial do agronegócio no Brasil apresentou retração de 1,4% em seu saldo entre janeiro e maio de 2019, em comparação com igual período de 2018, somando até aqui no ano US$ 33,85 bilhões, de acordo com dados do Ministério da Agricultura. As exportações do setor brasileiro cederam 1,2% na comparação anual, para US$ 39,8 bilhões, segundo os dados detalhados.

Deixe seu comentário: