Após sugerir no Twitter que o Greenpeace estaria por trás do derramamento de óleo cru, provocando repercussão negativa, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tentou se explicar dizendo que o navio da ONG “não se prontificou a ajudar”. O novo tuíte do titular da pasta foi uma resposta à cobrança do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.