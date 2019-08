O ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, disse nesta terça-feira que está trabalhando para impedir que dois navios de resgate operados por instituições de caridades da França e da Espanha levem mais de 500 imigrantes ao seu país, o impasse mais recente no Mar Mediterrâneo. As duas embarcações estão a uma navegação curta até a ilha italiana de Lampedusa.

Deixe seu comentário: