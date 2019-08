O ministro italiano do Interior, Matteo Salvini (extrema direita), rejeitou qualquer aliança do seu partido, a Liga, com a Força Itália (centro-direita), do ex-premier Silvio Berlusconi. “Digo aos amigos da Força Itália que declaram que ‘não devem se aliar a Liga’: não precisamos de ninguém”, declarou Salvini em um comício na região de Padua, seu feudo político no Norte da Itália.