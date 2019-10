Samba Jazz e Afins no Teatro de Arena

No dia 7 de novembro o palco do Teatro de Arena recebe Luis Henrique “New” TRIO com o Show Coletânea Samba Jazz e Afins. O show tem início às 20 horas e os ingressos já estão disponíveis na venda online, com lotes promocionais.

Idealizado e cuidadosamente montado, o show Coletânea Samba Jazz e Afins, traz para o público uma seleção de músicas que surpreendem pela ótima mistura de referências do samba jazz (toque brasileiro unido ao jazz norte-americano), latim jazz (salsa) e bossa nova. Os arranjos refinados, ricos em linhas melódicas e fascinantes acordes harmoniosos, ao decorrer da performance, provocam uma explosão de emoções com muito swing e jazz nas veias.

Luis Henrique “New” – piano é o idealizador deste show e para sua realização convidou dois grandes músicos: Everson Vargas – contrabaixo e Ricardo Arenhaldt – bateria. Os históricos de cada um reúnem uma seleção de grandes realizações artísticas, evidenciadas nesse show em que o trio é conectado pelo swing do jazz e suas releituras.

Para esse show o Trio ganha cia confirmada de Luizinho Santos (sax e flauta) e Huberto “Boquinha” (trombone). Compõe o repertório músicas autorais de Luis Henrique “New” como: Beleza, Samba jazz e Janelas e composições de Baden Powell – Cidade Vazia; João Bosco – Bala com Bala; Azimuth – Partido Alto, dentre outras.

Luis Henrique “New”

Pianista, tecladista, arranjador e compositor. Bacharel em piano e graduado em composição pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Participou de workshops de programação de sintetizadores com o tecladista Sacha Amback (Lulu Santos) e Curso de Jazz-Harmonia e Improvisação com o clarinetista e arranjador Luca Enge (Band Leader do Nouvelle Cousine).

Acompanhou artistas em shows na noite Paulistana e pelo Brasil como: Jamelão, Martinha, Valdirene e Carmem Silva. Com Carmem Silva viajou por várias regiões do Brasil e turnê pelo Leste do EUA nas principais cidades: Boston, Providence, New Jersey.

Excursionou pelo Japão com um grupo de projeção de música brasileira. Foi indicado ao prêmio Açorianos de Música como melhor tecladista (1994 e 2003) e em 2000 recebe o Prêmio com a Banda Venerável Lama. Como pianista do grupo Delicatessen, quarteto de Bossa-jazz, foi ganhador do Prêmio TIM como Melhor Disco em Língua Estrangeira (2007).

Em 2009 mais uma indicação ao Prêmio Açorianos de Música com o melhor disco e melhor compositor pelo trabalho intitulado “Prabaticum Esplatifum Brasimbolá”, em parceria com o letrista Luis Mauro Vianna. Produziu Angela Jobim Canta Sergio Napp; Flora Almeida- (Tudo Beleza); Prabaticum Esplatifum Brasimbolá (solo); Lugar De Mulher (Greice Morelli).

Everson Vargas – contrabaixo

Graduou-se no curso de Licenciatura em Música na IPA (Universidade Metodista). Morou em São Paulo, Rio de Janeiro, em Madrid por quatro anos, tocando em toda Espanha e outros países europeus e do norte da África.

Após seu retorno a Porto Alegre atua como músico, professor, arranjador, compositor, e produtor em projeto autoral e participações em shows e gravações de diversos artistas, e em trilhas sonoras e jingles.

Dividiu experiências musicais e de vida, com músicos de várias partes do mundo em apresentações na América Latina e Europa, como o Festival de Jazz de Madrid (Espanha), Festival Sul a Sud em Sanary (França), Festival Latino-música (Pelotas), Congresso Internacional de Salsa (Edição São Paulo), Virada Cultural de São Paulo, Festivais de Jazz de Pelotas, de Canoas e POA Jazz Festival. Recentemente se apresentou em Havana (Cuba) e em Montevideo (Uruguai) com músicos brasileiros, uruguaios e cubanos.

Ricardo Arenhaldt – bateria:

Já tocou com Geraldo Flach, Kleiton & Kledir, Nanna Caymmi, Ivan Lins, José Miguel Wisnik, Ná Ozzetti, Adriana Calcanhoto, Lucia Helena, Flora Almeida, Gelson Oliveira, Luis Carlos Borges, Os Fagundes entre outros. Trabalha como professor de bateria e percussão no Colégio Americano de Porto Alegre desde 1999.

Ganhador de três prêmios Açorianos, sendo que em 1995 foi melhor instrumentista em percussão, em 2002, melhor instrumentista de MPB e em 2005, melhor instrumentista regional com o Grupo Quartchêto, que por sua vez, ganhou melhor Espetáculo, melhor CD regional e por duas oportunidades o grupo já conquistou CD do ano.

Serviço:

O que: Luis Henrique “New” TRIO apresenta: Coletânea Samba Jazz e afins

Quando: 07.11.2019 – quinta-feira

Horário: 20 horas

Local: Teatro de Arena – Av. Borges de Medeiros, 835 – Centro Histórico, Porto Alegre – RS

Ingresso:

online: plataforma Sympla: http://bit.ly/34036JA

(até às 14h do dia 07.11.19)

– 1º lote: R$ 30,00 (venda online)

– 2º lote: R$ 40,00 (venda online)

– Meia entrada: R$ 30,00

– Na hora: R$ 60,00 mediante disponibilidade (em dinheiro)

Informações: whatsApp: (54) 9 99987307