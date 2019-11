Porto Alegre Samu de Porto Alegre completa 24 anos e lança aplicativo

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

Ferramenta terá cadastro de voluntários para atender parada cardiorrespiratória Foto: Luciano Lanes/PMPA Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) do município de Porto Alegre lança nesta quinta-feira (28), às 10h30min, aplicativo com cadastro de voluntários para atender parada cardiorrespiratória, no intuito de montar rede de primeiros socorros antes da chegada da ambulância ao local de atendimento.

O evento será realizado na sede da avenida Ipiranga, 3501, e marca o aniversário de 24 anos do Samu. Porto Alegre foi pioneira no Brasil a instituir o serviço, em 1995, baseado no modelo francês de atendimento pré-hospitalar, com o objetivo de chegar mais rápido ao local da ocorrência para socorrer vítimas de agravos urgentes à saúde, realizar o primeiro atendimento, estabilizar o paciente e transportá-lo ao local adequado. Hoje, conta com 15 equipes distribuídas pela cidade.

