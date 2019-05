Santa Casa sedia palestra sobre violência contra a mulher nesta quinta

O Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade do Ministério Público (FMP) em parceria com a Santa Casa de Misericórdia Porto Alegre promoverá uma palestra sobre violência contra mulher e feminicídio. O encontro acontece no dia 30 de maio, às 10h30, na sede da Santa Casa, na rua Professor Annes Dias, 295, no Centro Histórico da capital.

A palestra será ministrada pela delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Alegre, Tatiana Barreira Bastos, referência no Rio Grande do Sul sobre o tema.

De acordo com a profissional, as delegacias especializadas atuam na repressão qualificada de todos os crimes e contravenções cometidas com violência de gênero, principalmente, doméstica e familiar contra a mulher. A delegada considera ações como essa fundamentais para difundir informações e dar maior visibilidade para toda a temática da violência de gênero, e dessa forma evitar a violência contra a mulher e também prevenir o feminicídio.

“O feminicídio é um delito de máxima representação deste tipo de violência, pois é um crime que não se inicia nele, mas que muitas mulheres só chegam a existir enquanto indicador criminal quando infelizmente são mortas pelos seus maridos, companheiros, namorados, filhos e pais”, explica ela.

O cenário

No Brasil, 1,6 milhão de mulheres sofreram agressão física, enquanto 22 milhões de brasileiras — equivalente a 37,1% — passaram por algum tipo de assédio nos últimos 12 meses. Os dados são de um levantamento do Datafolha, realizado em fevereiro deste ano, encomendado pela ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública para avaliar o impacto da violência contra as mulheres no país. O estudo mostra ainda que 42% das ocorrências aconteceram no ambiente doméstico, e mais da metade das mulheres, 52% precisamente, não denunciou o agressor ou procurou ajuda.

Deixe seu comentário: