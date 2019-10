Saques de até R$ 500 do FGTS para não correntistas da Caixa nascidos em fevereiro e março começam nesta sexta

A Caixa Econômica Federal libera, a partir desta sexta-feira (25), os saques de até R$ 500 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para não correntistas do banco nascidos em fevereiro e março.

Neste segundo lote de não correntistas, 8 milhões de pessoas devem retirar o total de R$ 3,4 bilhões, segundo previsão do banco. Os sete lotes pagarão cerca de R$ 25 bilhões para 62,5 milhões de trabalhadores. No total, incluindo os correntistas da Caixa, a liberação dos saques do FGTS abrange 96,5 milhões de brasileiros, com R$ 39,8 bilhões nas contas vinculadas.

Os saques de até R$ 500 do FGTS começaram em setembro para os correntistas da Caixa, que tiveram o crédito automático em conta. Desde o começo dos saques, a Caixa informou que já foram sacados cerca de R$ 16 bilhões por 38 milhões de trabalhadores.

Nesta semana, a Caixa decidiu antecipar o calendário de saques para não correntistas. Com a mudança, todos poderão fazer os saques ainda em 2019. O calendário anterior previa que trabalhadores nascidos de julho a dezembro só fariam os saques em 2020. A Caixa justificou a mudança devido ao grande número de operações realizadas por meios digitais, que acabou desafogando o atendimento que era esperado nas agências.

Apesar da mudança no cronograma, a data-limite para que o trabalhador faça o saque continua sendo 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito até essa data, os valores retornam para as contas do FGTS.