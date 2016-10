Sargento do Corpo de Bombeiros é morto com um tiro na cabeça no Centro de Santa Maria

Um sargento da reserva do Corpo de Bombeiros, de 55 anos, foi morto com um tiro, na madrugada desta quarta-feira (05), na rua Appel, no Centro de Santa Maria, na Região Central do Estado.

A vítima foi atingida na cabeça após ter sido abordada por dois homens que estavam em uma motocicleta, de acordo com testemunhas. Os bandidos fugiram sem roubar nada. O caso está sendo investigado.

