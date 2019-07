Schubert e Tchaikowsky no Domingo Clássico da Orquestra de Câmara da Ulbra

No Domingo Clássico Juvenil, a Orquestra de Câmara da Ulbra apresenta um concerto dedicado a dois importantes compositores da história da música: o austríaco F. P. Schubert, do fim do período Clássico e início do Romântico; e o russo P. I. Tchaikovsky, um dos expoentes do Romantismo tardio.

O espetáculo será neste domingo (07), às 19h, na Associação Leopoldina Juvenil (Marquês do Herval, 280, em Porto Alegre), com entrada franca. Haverá ainda a participação do destacado solista Alexandre Razera (viola), natural de Piracicaba, que colabora regularmente com orquestras na Europa, Ásia e diversos estados do Brasil. A regência é de Tiago Flores.

O espetáculo inicia com Arpeggione Sonata, de Schubert. A obra foi composta para um instrumento quase extinto na época, o arpeggione, que esteve em voga durante não mais de uma década, depois da sua criação por volta de 1823. A Sonata de Shubert é a única peça mais notória para esse instrumento e foi publicada em 1871, quando ele já havia praticamente desaparecido. Atualmente, a Sonata é habitualmente executada em leituras para viola ou violoncelo. Neste concerto da Orquestra de Câmara da Ulbra, a obra será apresentada com uma leitura para viola, com o solista Alexandre Razera.

Na segunda parte do programa, a Orquestra executa Serenata para Cordas, de Tchaikovsky. Trata-se da obra escrita para orquestra de cordas mais tocada no mundo todo. Diretamente influenciada por Mozart, de quem o compositor era grande admirador, é uma peça eclética e emocional (de um romantismo extremo), composta em 1881, que combina a complexidade de uma sinfonia com a simplicidade de um divertimento.

Sarau Arte de Viajar

A biblioteca da Secretaria Municipal de Educação promove o sarau Arte de Viajar nesta segunda-feira (08), às 16h. O evento terá a presença do escritor Airton Ortiz, considerado criador do gênero jornalismo de aventura. Durante o encontro, Ortiz compartilhará imagens de locais que visitou e contará experiências marcantes, levando os participantes a viajarem com ele. A biblioteca da Smed fica na rua dos Andradas, 680, 4º andar, Centro Histórico. O sarau é aberto ao público e tem entrada gratuita.

De acordo com a coordenadora da biblioteca, Adriana Gomes, o sarau servirá para troca de histórias tanto do escritor como do público, transformando o momento literário em um descontraído bate-papo. “O Airton é um autor que tem muito tempo de Adote um Escritor e que é uma referência no gênero que ele escreve, os relatos das viagens que ele faz. Esses relatos são diferenciados porque ele costuma contar os detalhes e as características peculiares dos lugares e dos povos que conhece, com uma atenção especial às pessoas”, salientou Adriana.

