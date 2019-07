“Se vira nos 60” vai trazer diversas atividades para a terceira idade

A nova edição do Se Vira nos 60, na próxima quinta-feira (25), na Companhia das Artes, rua dos Andradas, 1780, no Bairro Centro Histórico, a partir das 14h. O evento vai contar com a palestra “Protagonismo e Empoderamento: Ações positivas para pessoa idosa”, com a embaixadora e corregedora do Elos que Empoderam, Ivana Lima e o médico especialista em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS).

Além da palestra, o encontro vai promover outras atividades, como sessões de maquiagem, desfiles de vestidos de festas, apresentações de dança e também show de stand-up com o humorista João Carlos Ferreira. A entrada é gratuita.

Se vira nos 60 é uma realização da Unidade de Direitos do Idoso (UDI) e Unidade de Políticas Públicas para Juventude (UPPJ), vinculadas à Diretoria Geral de Direitos Humanos (DGDH) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE), tem entrada gratuita.

