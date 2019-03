O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, criticou nesta quarta-feira (27) a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do Orçamento impositivo, aprovada em votação relâmpago pela Câmara na terça (26), numa derrota do Palácio do Planalto. Ele, no entanto, disse que a aprovação da medida “é uma prerrogativa do Congresso”.

