Secretário de Estado dos EUA visitará Ucrânia em 2020

30 de dezembro de 2019

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse que viajará para a Ucrânia e alguns outros países no próximo ano para se encontrar com autoridades locais. “Animado para viajar para Ucrânia, Belarus, Cazaquistão, Uzbequistão e Chipre no próximo ano para se reunir com colegas e afirmar as prioridades dos EUA na Europa e no sul da Ásia central”, disse Pompeo.

