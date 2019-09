Os secretários de Governança e Gestão Estratégica, Cláudio Gastal, e de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ruy Irigaray, serão os dois palestrantes do evento Tá na Mesa, da Federasul, nesta quarta-feira (18), às 12h, na sede da entidade (Largo Visconde do Cairu, 17 – 7º andar). O tema será as ações realizadas pelo atual governo e os desafios para promover o Desenvolvimento no RS.

