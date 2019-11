Segmento automotivo cresce com foco no atendimento às novas demandas e exigências dos consumidores

Pautado pelos novos hábitos e necessidades dos consumidores, no rastro da tecnologia, o mercado como um todo está tendo que se readequar, seja no varejo, indústria ou serviço. O segmento de automóveis é um dos que passa por mudanças significativas, vivendo um “momento de transição”, como avalia Luciano Silva, diretor executivo da DRSUL, grupo de concessionárias que representa a Renault no Rio Grande do Sul, marca que exibe a quarta posição no ranking do setor em âmbito nacional. Segundo ele, hoje, o consumidor vem atrelando a compra do veículo à sua utilização, seja na cidade ou no campo, o que influencia na escolha da marca e porte do mesmo. Sem falar na revolução em termos energéticos, com a indústria disponibilizando opções em motores a combustão, híbridos ou elétricos, que principalmente deverão nos próximos anos ganhar cada vez mais a preferência do público por questões ambientais e de economia, uma tendência já consolidada internacionalmente.

Como manter competitividade frente a este cenário em mutação? Luciano Silva acredita que o desafio passa pelo investimento na equipe, em permanente treinamento para entender e dialogar com este consumidor, exigente e aberto a pesquisar custos e benefícios agregados às marcas. O investimento em sistemas, ferramentas tecnológicas e em oficinas, atrelado a custos operacionais mais enxutos, como reitera o diretor da DRSUL, também se impõe neste momento como eixos de crescimento e manutenção da posição frente à concorrência. “Os valores mudaram. Produto, tecnologia e concepção do automóvel, além de desempenho, conforto e economia influenciam a compra. É preciso conhecer o perfil do cliente e diferenciar compra emocional da racional”.

Já com oito concessionárias espalhadas pelo Rio Grande do Sul, sendo duas na Capital e as demais em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Taquara, Bento Gonçalves, Canela e Caxias do Sul, onde está situada a matriz, a DRSUL, com 20 anos de atuação no segmento, vê com otimismo este momento e os números comprovam o acerto nas estratégias adotadas. Somente em Porto Alegre, nos três primeiros trimestres do ano, o crescimento da empresa foi de 56% sobre o exercício anterior, considerando o mesmo período. Nas demais regiões, o incremento foi de 12%. A expectativa é de fechar 2019 nestes mesmos patamares na Região Metropolitana, porém com previsão no resto do Estado de um resultado em torno de 15%.

O diretor executivo da DRSUL mantém entusiasmo também frente aos lançamentos da marca. Acaba de ingressar no mercado o ZOE, modelo passeio, totalmente elétrico e com 300km de autonomia, já com excelente aceitação por parte do consumidor. Além disso, ele aponta o sucesso do KWID, o SUV compacto da marca, hoje um dos carros mais vendidos e de menor custo no País, atendendo principalmente ao perfil jovem, oferecendo mobilidade, design moderno, tecnologia e economia. Ainda na linha passeio, as demais modelos são o Sandero, Logan e os SUV´s; Stepway, Duster e Captur. Já na linha comercial, os destaques ficam para o OROCH e o furgão Master.

O segmento semi-novos também oportuniza diferenciação à concessionária. “Temos uma média de 200 carros em estoque, selecionados, com baixa quilometragem, revisados e com garantia”. Luciano salienta que o crescimento nesta área vem acompanhando o setor, devendo representar até o final deste exercício um crescimento de 15%.

No entanto, é na financeira da DRSUL, o Banco RCI, que o cliente encontra opções vantajosas na hora de fechar negócios. Além de “taxas acessíveis”, como adianta o diretor executivo, a concessionária oferece o programa Troca Fácil, permitindo que valores pagos na entrada da compra de um carro novo sejam negociados no final do parcelamento (variável entre 37 e 49 meses) para a recompra por outro zero quilômetro. “Este valor residual é pago no final do contrato, na avaliação do veículo, gerando uma parcela mais baixa ao cliente”. (Clarisse Ledur)