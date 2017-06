Segunda edição do Comédia Tipo Exportação acontece na próxima terça

Nesta ça-feira, dia 20 de junho, acontece a edição do Comédia Tipo Exportação, no Boteco Tipo Exportação na Cidade Baixa, em Porto Alegre. O Comédia Tipo Exportação é um projeto de humor quinzenal comandado por Raphael com PH, onde a cada edição dois novos humoristas participam como convidados especiais. Para o dia 20 de junho, Gio Lisboa e Thiago Oliveira serão os convidados. A edição contará ainda com a participação especial de Zé Victor Castiel.