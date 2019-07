A formação de uma nova frente fria provoca queda nas temperaturas e pancadas de chuva nesta segunda (29) e na terça (30) em todas as regiões do estado. Hoje, nuvens carregadas aumentam ao longo do dia e deve chover em quase todo o território gaúcho. Em Porto Alegre, a instabilidade deve chegar apenas no final do dia. A temperatura mínima é de 9ºC e a máxima será de 22°C.

